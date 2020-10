Don Uva Foggia, aumentano positivi: 46 pazienti e 34 operatori (VIDEO)

L’avv. Luca Vigilante, vicepresidente di Universo Salute, fa il punto della situazione sui casi Covid nella sede di Foggia che alle ore 18 di oggi, 8 ottore 2020, risultano essere 80. Si tratta di 46 pazienti allocati in aree protette e 34 operatori messi in isolamento fiduciario casalingo fino al prossimo tampone. Gli operatori in isolamento sono stati momentaneamente sostituiti con altrettanti operatori ugualmente validi ed esperti. Non si segnalano situazioni gravi o preoccupanti con la quasi totalità di casi asintomatici.

“Si precisa inoltre, per la tranquillità dei parenti, che dai tamponi effettuati sino ad oggi non risultano casi di positività al covid nell’area ospedaliera, riabilitativa e ortofrenica. Al momento il focolaio sembra interessare esclusivamente la palazzina RSA“. Lo rende noto l’Universo Salute, Opera Don Uva di Foggia.