Latitanza Franco Li Bergolis, per Cassazione inammissibile il ricorso di Enzo Miucci

Roma, 08 ottobre 2020. “(..) i giudici di merito hanno evidenziato, con valutazione esente da vizi logici e, dunque, incensurabile in questa sede, come il Miucci non fosse meritevole dell’applicazione dell’art. 62 bis od. pen., in ragione della oggettiva gravità della condotta di favoreggiamento posta in essere in favore di un pericoloso criminale condannato all’ergastolo per gravi delitti, dell’assenza di qualsivoglia forma di apprezzabile resipiscenza e dei suoi non lievi precedenti penali“.

Favoreggiamento latitanza Franco Li Bergolis: con recente sentenza (VI sezione penale, Presidente Pierluigi Di Stefano, data udienza 23 settembre 2020), la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Enzo Miucci, nato a San Giovanni Rotondo il 16/10/1983, contro una sentenza del 06/03/2019 della Corte di appello di Bari.

In sintesi, “Franco li Bergolis si era sottratto all’esecuzione di un’ordinanza restrittiva dopo la condanna all’ergastolo, da parte della Corte d’Assise di Foggia, del 7 marzo 2009, riuscendo per un anno e mezzo a sfuggire alle ricerche dei carabinieri, ma anche a quelle dei sicari del gruppo contrapposto, con il quale, proprio nel corso della sua latitanza, era esplosa una sanguinosissima faida”. “Le indagini che avevano portato alla cattura del vertice del “clan dei montanari” avevano poi permesso di accertare il ruolo di primo piano che Enzo Miucci, aveva avuto tra i favoreggiatori del latitante, rendendosi anche lui irreperibile, sia per garantirgli costanza e continuità nell’assistenza che per sfuggire agli stessi sicari. Il procedimento penale che ne era scaturito si era concluso in primo grado, con sentenza del Tribunale di Foggia del 20 dicembre del 2012, con la condanna del Miucci a cinque anni di reclusione per favoreggiamento. Insieme a lui altre 6 persone”. Franco li Bergolis, si ricorda, era stato arrestato all’alba del 26 settembre 2010. Per tutti gli arrestati, accusati di aver favorito la latitanza di li Bergolis, ad eccezione di 2 casi, era stata applicata l’aggravante della “mafiosità”, e cioè “di aver agito per favorire l’associazione criminale già oggetto di condanne passate in giudicato per il reato di cui all’art. 416 bis del codice penale. In più, al Miucci era stata aggiunta anche un’ulteriore aggravante, avendo tenuto tutte le condotte in violazione della sorveglianza speciale con obblighi, cui era nel frattempo sottoposto“. (fonte: statoquotidiano, marzo 2019).

I FATTI. Con sentenza del 29 marzo 2017 la Corte di appello di Bari, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dall’imputato e in riforma della pronuncia di condanna di primo grado emessa il 20 dicembre 2012 dal Tribunale di Foggia, aveva assolto Enzo Miucci dal reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., e 378, commi 1 e 2, cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991 (in Foggia e provincia dal 7 marzo 2009 al 26 settembre 2010), ascrittogli al capo a) della rubrica delle imputazioni, per non aver commesso il fatto; confermava, invece, la condanna dello stesso Miucci in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 61 n. 2 cod. pen., 9, comma 2, legge n. 203 del 1991 (in Manfredonia, Foggia e provincia dal 29 maggio 2009 al 31 ottobre 2011), contestatogli al capo e) di quella rubrica, riconoscendo la sussistenza della circostanza aggravante di cui al citato art. 7.

“Sosteneva la Corte barese come il Miucci non potesse rispondere del reato di favoreggiamento personale contestatogli come commesso in favore del latitante Franco Li Bergolis, in quanto il primo era imputato per quegli stessi reati, quello dell’omicidio di tal Matteo Mangini e quello di partecipazione ad un’associazione di stampo mafioso, con riferimento ai quali era stata dichiarata la latitanza del secondo: reato di favoreggiamento per il quale doveva anche essere esclusa la configurabilità dell’aggravante dell’art. 7 legge n. 203 del 1991, dato che il sodalizio mafioso che si era ipotizzato essere stato agevolato dalla commissione dei due delitti in capo al Miucci, era la stessa organizzazione criminale all’interno della quale il predetto aveva militato e operato”.

Con sentenza del 29 marzo 2017, “la Corte di Cassazione, in parziale accoglimento del ricorso del Procuratore generale limitatamente al delitto del capo a), annullava con rinvio la citata pronuncia della Corte di appello”; mentre, in parziale accoglimento del ricorso dell’imputato Miucci, cassava quella decisione in relazione al riconoscimento dell’aggravante dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991 con riferimento al reato contestato al capo e). Il Giudice di legittimità rilevava come la motivazione della pronuncia assolutoria fosse carente e illogica, non avendo i giudici di merito chiarito quali fossero state esattamente le vicende giudiziarie che avevano interessato il Miucci e quale fosse la sua posizione processuale nel momento in cui, nel 2009, si era reso irreperibile ovvero latitante; quali fossero state le attività di favoreggiamento poste in essere dal Miucci nei confronti del Li Bergolis; e ancora, quali i rapporti funzionali, ontologici e diacronici, ovvero le relazioni ideative ed esecutive tra le attività di favoreggiamento poste in essere dal Miucci e l’eventuale concorso di questi nella consumazione del reato presupposto, l’omicidio del Mangini, per il quale nel marzo del 2009 il latitante Li Bergolis era stato condannato in primo grado. Aggiungeva la Cassazione come il giudice in sede di rinvio avrebbe dovuto integrare la motivazione della sentenza gravata nella parte concernente la condanna dell’imputato per il delitto del capo e), perché la sussistenza della più volte menzionata aggravante era stata giustificata in maniera tautologica“.

Con la sentenza del 06/03/2019, la Corte di appello di Bari, decidendo in sede di rinvio, confermava integralmente la citata pronuncia di condanna del Tribunale di Foggia. “La Corte pugliese evidenziava, in relazione al delitto del capo a), come le carte del processo avessero comprovato che le specifiche attività di favoreggiamento poste in essere, tra il marzo del 2009 e il settembre del 2010, dal Miucci a beneficio del latitante Li Bergolis, non potessero ritenersi ‘coperte’ dalla causa di esclusione o di sussidiarietà prevista dall’art. 378 c.p. (nella parte in cui stabilisce che è punita la condotta di chi “dopo che fu commesso un delitto.., fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa…”), in quanto attività del tutto diverse, sul piano funzionale, temporale e cronologico, da quelle integranti il reato presupposto, l’omicidio in danno del Mangini, consumato nel lontano settembre del 2001, del quale il Miucci era stato pure imputato, ma dal quale era stato poi mandato assolto con sentenza di secondo grado del settembre del 2011. Il favoreggiamento personale era stato, dunque, consumato da un ‘esterno’ al gruppo criminale capeggiato dal Li Bergolis, nella piena consapevolezza di agevolare la sopravvivenza e, quindi, operatività di quella associazione mafiosa. In relazione al concorrente delitto del capo e), quello di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale alla quale era stato sottoposto, la Corte barese affermava come i dati a disposizione avessero confermato la sussistenza dell’aggravante di cui al citato art. 7, tenuto conto che il Miucci si era determinato a disattendere quelle prescrizioni perché solo in tale maniera avrebbe potuto aiutare il latitante Li Bergolis, all’epoca al vertice dell’omonimo sodalizio di stampo mafioso”.

Contro la citata sentenza della Corte d’Appello di Bari, aveva presentato ricorso il Miucci, con atto sottoscritto dal suo difensore, attraverso quattro motivi. La Cassazione ha ritenuto “inammissibile” il ricorso.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it