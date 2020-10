“Foggia nel caos, Maiuri diserta l’allenamento”

(gianlucadimarzio.com) Foggia nel caos. Ancora. Non è per niente semplice la situazione della società pugliese, che da un lato pensa alla cessione societaria, dall’altro si trova a preparare una stagione con tantissimi punti interrogativi, a partire dall’allenatore. Via Capuano prima ancora di cominciare. Al suo posto, Maiuri. Che però nella giornata di oggi, giovedì 8 ottobre, non si è presentato all’allenamento programmato, lasciando tutti di sasso.

Nessuno se l’aspettava: il Foggia ha subito convocato gli Stati Generali per capire quali potessero essere state le case di questo addio così improvviso. Divergenze di opinioni sul mercato hanno allontanato l’allenatore, ora tornato a Taranto, da Ninni Corda. L’allenatore aveva infatti richiesto 6 giocatori per mettere in piedi il 4-3-3, giocatori mai arrivati (anche se c’è tempo fino al 12 ottobre). Di qui la rottura e l’inutile tentativo da parte di Felleca di ricucire lo strappo. Due allenatori via prima ancora della partenza: la stagione comincia in salita e domenica si comincia. Con un allenatore da trovare. (gianlucadimarzio)