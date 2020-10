Foggia. Tracce esami università: assolti 11 studenti e 2 insegnanti

(foggiatoday) Gli undici studenti delle facoltà di Economia e consulenza aziendale ed Economia e commercio dell’Università di Foggia accusati nell’ambito dell’operazione ‘100 e frode’ di presunti aiuti ricevuti per le tracce di due esami veicolati attraverso un gruppo WhatsApp, insieme a due insegnanti privati, quindi in alcun modo riconducibili all’ateneo dauno, sono stati assolti con sentenza del giudice del tribunale di Foggia emessa ieri 7 ottobre. Sul caso – le cui indagini erano state avviate nel 2015 dalla guardia di Finanza di Bari e per il quale tra gli indagati figurava anche il figlio del sindaco Landella – la Procura della Repubblica di Foggia aveva chiesto l’archiviazione. (foggiatoday)