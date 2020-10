Gita a San Giovanni Rotondo, “Positive 22 persone al Covid”

Mirabella Eclano (Av), 8 OTT. 2020 – “In tarda serata ho ricevuto un elenco parziale dei 327 tamponi eseguiti in data 5 ottobre a Mirabella Eclano. L’elenco ricevuto e’ composto da 246 nominativi. Va precisato che per tutti coloro che hanno eseguito il tampone a Mirabella, ma che risiedono in altri Comuni, l’esito sarà comunicato al Sindaco di appartenenza. Non è stato possibile, data l’ora tardi, confrontare l’elenco dei tamponi eseguiti con l’elenco dei tamponi ricevuti ne’ e’ stato possibile mettere a confronto i residenti di Mirabella Eclano con i residenti di altri Comuni che hanno effettuato il tampone a Mirabella Eclano. Domani mattina l’Asl dovrà darci l’elenco dei tamponi cha mancano. La situazione è molto preoccupante anche se da una prima analisi la stragrande maggioranza dei positivi proviene da un unico focolaio.