Giunta regionale: conferma, anche per il 2020, della “Carta Tuttotreno”

La Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo da sottoscrivere con la soc. Trenitalia per la conferma, anche per il 2020, della “Carta Tuttotreno”.

La Carta consente di effettuare, nell’ambito della validità e sulla relazione per cui è valido l’abbonamento, un numero pari ad un viaggio di andata e un viaggio di ritorno al giorno sui treni del servizio nazionale in 2^ classe, secondo quanto specificato nell’ accordo.

Può essere acquistata dai residenti nella regione Puglia possessori di abbonamenti validi sulle relazioni Bari-Foggia, Bari-Lecce, Bari-Brindisi e Bari-Taranto.

La Carta Tutto Treno Puglia riporta la relazione, esclusivamente per le O/D su citate, su cui è possibile viaggiare anche sui treni Intercity (IC) e FrecciaBianca (FB), in 2^ classe, e può avere validità annuale o mensile. In tutti i casi la Carta Tutto Treno Puglia non è valida per l’accesso ai treni Frecciarossa e Frecciargento, ad eccezione, fino al 30/09/2020 dei treni Frecciargento 8866, 8886, 8813 e 8819 (MI-LE e vv), 8865 e 8868 (MI-TA e vv), 8810, 8819 (BA-MI e vv).

La Carta è individuale, nominativa ed incedibile; ad essa non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui al punto 8.1 del Capitolo 2 della Parte II – Trasporto Nazionale delle Condizioni Generali dei Passeggeri di Trenitalia.

La Carta può essere acquistata solo presso le biglietterie Trenitalia (di stazione) a fronte dell’accertamento, all’atto dell’emissione, del possesso dei requisiti richiesti, cioè residenza nelle Puglia e il possesso di un abbonamento regionale annuale e mensile alle tariffe sopraindicate.

Prezzi

