Il Covid è stato un acceleratore di innovazione e digitalizzazione. I due processi hanno avuto una spinta accelerazionale pari a 5 anni in tre mesi.

La cultura tradizionale di impresa non trova più riscontri ormai nella realtà industriale post Covid. Quindi, oggi più che mai, bisogna scatenate le energie sugli investimenti in digitalizzazione e innovazione. Se riusciamo a fare parte di essi a costo zero… ancora meglio, in questo modo possiamo destinare e concentrare le risorse economiche aziendali su altri centri di costo.

Il Testo in vendita su Amazon: “Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo: Guida pratica su come innovare la tua impresa a costo zero….”

Scritto da Tommaso Mazziotti, un caro amico, un ragazzo audace e visionario sempre un passo avanti a tutti noi, veniamo dalla stessa scuola di formazione, per questo lo conosco molto bene. Tommaso, un capitano dell’industria del terziario espressione del nostro territorio, vive e opera su Lucera, un uomo pragmatico, concentrato su obiettivi e risultati che non ha mai perso la sua umiltà e i suoi valori etici. Ha sempre avuto una caratteristica peculiare. È come se lui si mettesse in riva al mare a guardare l orizzonte …. e mentre si concentra su di esso… vede il futuro che per lui è già presente.

A cura di Antonello Scarlatella, Manfredonia 08 ottobre 2020.