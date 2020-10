Indennità medici, Piazzolla “Denuncia dall’Asl, dipendente trasferito”

Foggia, 08 ottobre 2020. “L’ASL Foggia, riscontrate delle anomalie, le aveva denunciate immediatamente alle Autorità Giudiziarie competenti. Tempestivamente, il dipendente coinvolto è stato assegnato ad altro ufficio in attesa degli esiti delle indagini. Si confida nell’operato degli inquirenti nell’interesse degli utenti e a garanzia dell’immagine aziendale e di tutti coloro che vi operano con diligenza e abnegazione“.

Così il direttore generale dell’Asl Foggia, dr. Vito Piazzolla, relativamente all’indagine dei Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia che, all’esito di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo per circa 330 mila euro emesso dal Tribunale del capoluogo dauno, Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari, nei confronti di un dipendente della ASL Foggia (addetto all’inserimento dati sugli assistiti,ndr), ritenuto responsabile di truffa a danno del Servizio Sanitario Nazionale. A finire sotto indagine dei finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria è stato il sistema di assegnazione dei pazienti ai medici di assistenza primaria (cosiddetto medico di famiglia) della ASL Foggia e del connesso pagamento delle quote o indennità spettanti mensilmente al medico di base per ciascun assistito.