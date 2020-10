Incidente tra Manfredonia e San Giovanni: auto fuori strada

(foggiatoday) Manfredonia, 8 OTT 2020 – Il fatto è successo poco dopo le 14.30, in agro di San Giovanni Rotondo (zona ‘Le Matine’): per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un suv ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato più volte su sé stesso per un centinaio di metri lineari.

Ferito il conducente, che viaggiava solo in auto. L’uomo è stato ‘liberato’ ed estratto dalle lamiere del mezzo dai vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia e affidato agli operatori del 118. (foggiatoday)