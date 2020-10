Manfredonia. Bocciato al 4° superiori, fa ricorso “COVID prevede promozione in deroga”

Bari, 08 ottobre 2020. “La P.A. non ha fornito alcuna prova sul punto e cioè non ha dimostrato l’assenza di problemi di connessione nella zona di residenza del ricorrente, sì da far prevalere l’elemento del disinteresse dell’alunno alla didattica a distanza, unitamente ad altri parametri di inadeguatezza del suo profitto. Per le argomentazioni su esposte, il ricorso è, dunque, meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Le spese processuali possono essere compensate in considerazione della novità della questione“.

E’ quanto ha disposto il T.A.R. Puglia, (Sezione Terza), definitivamente pronunciandosi, accogliendo il ricorso di un alunno di Manfredonia, contro Istituto Tecnico Commerciale – I.t.c. (..) – Manfredonia e Ministero dell’Istruzione, per l’annullamento – previa misura cautelare, anche provvisoria, ex art. 56 c.p.a. – del verbale dello scrutinio del Consiglio della Classe 4^ CAFM Amministrazione Finanza e Marketing dell’Istituto Tecnico Economico Statale “-OMISSIS-” di Manfredonia, in data 12.6.2020, nella parte in cui è stata deliberata la non ammissione alla classe successiva del ricorrente; della pagella scolastica del ricorrente per l’a. s. 2019-2020, in data 15.7.2020; e di ogni altro atto lesivo ai predetti comunque connesso, ancorché non conosciuto.

L’ATTO INTEGRALE > IL RICORSO AL TAR, IL PROVVEDIMENTO atto integrale

I FATTI. Il ragazzo ha frequentato il 4^ anno scolastico presso l’Istituto Tecnico Commerciale ITC -OMISSIS-di Manfredonia. Il Consiglio di Classe ha deliberato, con verbale di scrutinio del 12 giugno 2020, la non ammissione alla classe successiva del ricorrente. L’organo collegiale è pervenuto alla decisione sopra citata sulla base: a) dello scadente profitto dell’alunno così come dimostrato dai voti insufficienti riportati nelle singole materie di insegnamento; b) del suo comportamento non partecipativo alle lezioni; c) del disinteresse manifestato anche per le lezioni a distanza, organizzate dalla Scuola sulla base della normativa emergenziale adottata a causa del Covid-19; d) elevato numero di assenze. L’alunno ha, tuttavia, impugnato gli atti indicati in epigrafe, perché ha ravvisato la violazione della normativa emergenziale di cui all’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 – “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, nella parte in cui essa dispone una promozione in deroga, proprio in considerazione della emergenza indotta dalla pandemia da Covid 19.

L’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio ed ha depositato una memoria in data 5 ottobre 2020, per sostenere la tesi secondo la quale la normativa emergenziale, la cui applicazione è invocata dal ricorrente, non stabilisce affatto una promozione automatica, non essendo ipotizzabile l’intento del legislatore di avallare una promozione di tipo “politico”. Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2020, la controversia è passata in decisione nelle forme dell’art. 60 del c.p.a.

Per il Tar, il ricorso è “fondato ed è meritevole di accoglimento”.