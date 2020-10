Manfredonia, Caporal Maggiore sventa incendio all’Abbazia di San Leonardo

Manfredonia; 8 OTT 2020 – Lunedì scorso un Graduato dell’Esercito ha contribuito a sventare un principio di incendio presso l’antica Abbazia di San Leonardo, consentendo l’evacuazione delle persone ivi presenti.

Si tratta del Caporal Maggiore Scelto Gaetano Cotrufo, effettivo al 21° Reggimento Artiglieria di Foggia. In quel momento il militare, rientrando a casa al termine della giornata lavorativa, ha notato fiamme e fumo provenire dal tetto degli uffici antistanti l’Abbazia, per cui è intervenuto per fare evacuare le persone presenti all’interno della struttura e portarle a distanza di sicurezza.

Il suo intervento ha limitato il propagarsi dell’incendio, domato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, scongiurando ulteriori gravi conseguenze.