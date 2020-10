Manfredonia, 08 ottobre 2020. Incidente stradale su Via Giuseppe Di Vittorio a Manfredonia. Da raccolta dati di StatoQuotidiano, il sinistro ha riguardato un’auto che si è immessa su via Di Vittorio e un’altra di passaggio lungo la stessa via, nei pressi del locale Commissariato di P.S..

Risultano 2 feriti, fortunatamente lievi. Procedono per gli accertamenti gli agenti della Polizia locale. Sul posto anche i sanitari del 118 e gli operatori dei vigili del fuoco.