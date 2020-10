Meteo Gargano, sabato torna il sole

(3bmeteo Puglia) GIOVEDI’: la circolazione depressionaria si sposta verso levante attenuandosi; il tempo migliora dopo gli ultimi fenomeni che al mattino si avranno sulla Puglia meridionale, Basilicata orientale. Temperature in lieve ripresa, venti da ONO anche moderati con mari mossi, molto mosso il basso Adriatico.

VENERDI’ : giornata stabile e soleggiata su Puglia, Molise e Basilicata. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, ventilazione tesa da NNO in attenuazione. Mare fino a molto mosso il Canale d’Otranto, mossi i rimanenti mari e moto ondoso in attenuazione.

SABATO: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata tra Puglia, Basilicata e Molise. Temperature in aumento nei valori massimi, in lieve calo le minime. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali. Mare poco mosso su tutti i settori.