Monte. Bando per concessione buoni mensa gratuiti agli alunni

Monte Sant’Angelo, 08 ottobre 2020. Il Comune di Monte Sant’Angelo ha attivato, per l’Anno Scolastico 2020/2021, il servizio buoni mensa gratuiti o parzialmente gratuiti da concedere alle famiglie bisognose i cui figli frequentano la Scuola dell’Infanzia e Primaria. ISEE minorenni non superiore a 6 mila euro. Domande entro le ore 13 del 23 ottobre. Per informazioni: Ufficio Politiche sociali, tel. 0884566273.

“I buoni mensa rappresentano un sostegno per le famiglie economicamente più fragili e la mensa diventa non solo luogo di ristoro ma soprattutto un luogo di ritrovo e di socializzazione sempre nel rispetto delle regole” – dichiara l’Assessore al Welfare della Città di Monte Sant’Angelo, Agnese Rinaldi.

La domanda, redatta su specifico modulo depositato presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Monte Sant’Angelo, Piazza XXV Aprile n. 2, o scaricabile dal sito www.montesantangelo.it, dovrà essere consegnata, direttamente o/e da un suo delegato, a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Via Piazza Roma n.2, entro e non oltre le ore 13 del giorno 23/10/2020.

Le domande prive della documentazione richiesta o presentate oltre tale termine, non saranno prese in considerazione. Possono presentare richiesta i nuclei familiari che alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti: essere residente nel comune di Monte Sant’Angelo; essere disoccupato o inoccupato alla data di pubblicazione del presente bando; nessun componente il nucleo familiare svolge attività lavorativa; il valore dell’indicatore ISEE minorenni in corso di validità non sia superiore ad € 6.000,00.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: dichiarazione ISEE minorenni in corso di validità; fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.

I buoni saranno concessi secondo le fasce di reddito di seguito indicate: 1a fascia da € 0,00 a € 3.500,99 100% dei buoni necessari; 2a fascia da € 3.501,00 a € 4.500,99 75% dei buoni necessari; 3a fascia da € 4.501,00 a € 6.000,00 50% dei buoni necessari.

Per informazioni: Ufficio Politiche sociali, tel. 0884566273

#WelfareMSA | www.montesantangelo.it