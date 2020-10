“Ordine Tsrm e Pstrp di Foggia: nominati i nuovi consiglieri”

L’1-2-3-4-5 ottobre, presso la sede di Universo Salute Opera Don Uva di Foggia e presso la sala meeting dell’Hotel Parco delle Rose di San Giovanni Rotondo, gli iscritti dell’Ordine dei Tecnici di Radiologia e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione sono stati chiamati alle urne per esprimere il proprio voto per il rinnovo del consiglio direttivo, dei revisori dei conti e delle commissioni di albo dei tecnici ortopedici, dei podologi, degli ortottisti e dei terapisti occupazionali per il quadriennio 2020-2024. Gli oltre 600 votanti dimostrano una partecipazione record con una percentuale superiore al 25%, una delle più alte in Italia.

Gli eletti per la lista ORDINE 2.0 sono in ordine alfabetico per il consiglio direttivo: dott.ssa TSRM Bisceglia Amalia, dott.ssa Buccinotti Maria Carmela, dott. FT Conticelli Giulio, dott.ssa D’andrea Raffaella, dott. TSRM D’errico Francesco, dott. TSLB Fania Pietro, dott. TPALL Fini Michele, dott. FT Guerrieri Salvatore, dott.ssa Lorusso Ivana, dott. TSRM Patrizio Antonio, dott. TSRM Petito Luca, dott. FT. Sereno Fabio, dott. TSLB Tolve Francesco. E per i revisori dei conti: dott.ssa FT Cisternino Grazia, dr.ssa Francioso Angela, dott. Gallicchio Maria Grazia.

I neo consiglieri si adopereranno da subito per capire e interpretare le ragioni di chi ha scelto un altro progetto. Questo non solo per essere davvero rappresentanti di tutti gli iscritti, ma perché solo uniti e motivati appieno si potrà assolvere a questo fondamentale compito. Gli eletti dai prossimi giorni si metteranno subito al lavoro, con lo sguardo proiettato al futuro, per scrivere un nuovo capitolo della illustre storia di questo Ordine.

