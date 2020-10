Perquisizione raffineria Saras, “fiducia nell’operato dell’azienda”

Roma, 08 ottobre 2020. “Appreso notizia restiamo senza parole” le prime dichiarazioni del presidente di FederPetroli Italia Michele Marsiglia alla notizia di perquisizione nell’azienda Saras partecipata dalla Famiglia Moratti con centro di Raffinazione a Sarroch (CA), in Sardegna.

Continua Marsiglia “Da ieri ci stiamo interrogando, seppure da esterni sulle indagini e le news che si stanno susseguendo. La Raffineria Saras è una delle più importanti d’Europa ed in Italia da lavoro a molte aziende dell’indotto, oltre a produrre prodotti raffinati di ottima qualità, grazie al ciclo di raffinazione ed ai diversi greggi lavorati. Nel 2015 fummo stesso noi come FederPetroli Italia a diramare un comunicato dove si escludeva qualsiasi rapporto tra depositi e raffinerie italiane con il Daesh ed altre organizzazioni non ufficiali e terroristiche (http://www.federpetroliitalia.org/?p=1148 ), ci sorprenderebbe apprendere di operazioni diverse”.

“Seguiamo con attenzione le prossime fasi dell’indagine, sperando quanto prima che la Magistratura possa chiudere in positivo questa triste pagina economica del comparto energetico in Italia. Manifestiamo la massima vicinanza alla Saras ed al management, ed alle sue controllate. Nonchè la stima alla Famiglia Moratti nel ricordo che mi ha lega al dott. Gian Marco” la nota in conclusione.