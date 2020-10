Pesaro. “Togliete quella multa”: condannato l’ex questore

(chiamamicittà) Rimini, 8 OTT. 2020- E’ stato condannato a 2 anni per “induzione indebita a dare o promettere utilità” (il vecchio reato di concussione per induzione) Antonio Lauriola, 59enne originario di Taranto, ex vicario della questura di Rimini, ex questore di Pesaro e ora a disposizione del ministero. Il pubblico ministero aveva chiesto 2 anni e 4 mesi. Tutta colpa di una multa al figlio, pizzicato dalla Stradale nel luglio 2016 alla guida di un’auto, senza patente poichè minorenne, a Marina centro di Rimini. Lauriola, quando era questore di Pesaro (prima di essere trasferito a Roma), aveva fatto pressioni sui colleghi: “Togliete quella multa a mio figlio, non c’è bisogno che la questione vada avanti, può rimanere tutto fra di noi”. Si era presentato così nella caserma della Polizia Stradale di Rimini. Fonte: chiamamicitta