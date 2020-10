Pierpaolo Lauriola, in anteprima il video del nuovo singolo “Le nostre fragili certezze”

(Spettakolo!) Manfredonia, 8 OTT. 2020 – Pierpaolo Lauriola è nato a Manfredonia nel 1975, ma da tempo vive a Milano. Autore e compositore dai primi anni ’90, ha suonato in diverse band come Eco, Five v. One, Catarsi e Pliskin. Come solista ha pubblicato tre album di inediti e attraverso la musica ha supportato numerosi progetti sociali, tra i quali l’apertura di un asilo nel quartiere popolare di Medina, al centro di Dakar, Amnesty International Italia con Amnesty in Rock, i bambini del Mozambico attraverso Humana People to People, e la dodicesima edizione di A Maggio A Baggio con il progetto Errare Humanum Est, Liberare tutti i sogni con uno speciale concerto con i detenuti del carcere minorile Beccaria.

In anteprima nazionale Spettakolo! presenta oggi il nuovo video di Pierpaolo Lauriola. La canzone si intitola Le nostre fragili certezze ed è il secondo singolo tratto dall’album Canzoni scritte sui muri. Il video ha un’ambientazione urbana, i giovani attori sono in primo piano e mostrano sorrisi rubati e qualche evoluzione in skateboard. La regia è di Graham Robinson, con la collaborazione della coreografa Natalie Su Robinson. (Spettakolo!)