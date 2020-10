Tratta autobus “Monte – Foggia”, lettera a Sita e Sindaco “Distanziamento sociale? Non si rispetta”

Riceviamo e pubblichiamo

“Preso atto della continua evoluzione, purtroppo in senso negativo, dello stato emergenziale riconducibile alla pandemia da Covid 19 e tenuto conto delle disposizioni governative emanate sia a livello centrale sia a livello territoriale per contenere il diffondersi del virus, si è avuto modo di constatare che, spesso, a bordo degli autobus di codesta Spett.le Società vi è la totale mancanza di misure atte a tutelare la salute dei passeggeri. Nella fattispecie si rappresenta che, specie in concomitanza delle corse destinate agli studenti e ai pendolari sulla tratta Monte Sant’Angelo-Foggia e ritorno, non vengono attuate le misure di prevenzione disposte per legge a partire dal cosiddetto “distanziamento sociale” visto che, oltre all’occupazione della totalità dei posti a sedere, vi sono numerosi viaggiatori in piedi.

Con la presente si vuole sollecitare la Società in indirizzo e gli Enti cui la presente è diretta per conoscenza a prendere i dovuti provvedimenti quali, ad esempio, il potenziamento delle corse in determinate fasce orarie e vigilare per una maggiore attuazione delle misure preventive e contenitive. In attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti”.

(Lettera di un cittadino inviata via e-mail e pec a Sita Sud srl, Provincia di Foggia, Servizio Trasporti Regione Puglia, Sindaco di Monte Sant’Angelo)