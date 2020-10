Ultima Ora StatoQuotidiano. COVID: 46 i positivi a Manfredonia, 4 i guariti

(statoquotidiano, 08 ottobre 2020, ore 12:58). Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, alle ore 12 di stamani, sono 46 i cittadini dell’area di Manfredonia positivi al nuovo coronavirus. 4 i cittadini guariti, mentre un positivo è deceduto per “causa Covid” (un altro decesso non è stato in seguito correlato alla contrazione del virus). Si fa riferimento al totale dei casi relativi alla cd “seconda ondata”.

Per Manfredonia: volendosi basare sui dati della prefettura foggiana, comunicati al C.O.C. il 07.10.2020, “il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale al 05/10/2020 risultano 75 di cui 23 positivi“. Il numero non comprende la raccolta dati di StatoQuotidiano, che ha comunicato 11 positivi ufficiali il 06.10.2020 (9 da due famiglie distinte e separate, un altro caso, e un alunno di un istituto comprensivo), e altri casi avvenuti tra il 06 ottobre e l’8 ottobre. Il totale complessivo è di almeno 46 positivi, 4 guariti, e un centinaio di persone tra quarantena e ricoveri.

Per gli istituti scolastici, alunni e docenti: l’unica positività ad oggi è quella già comunicata di un alunno frequentante l’IC “Roncalli-Fermi–Rotundi-Euclide”. Non risultano ulteriori positività. Come già comunicato dal citato istituto: sono state adottate tutte le misure previste, compreso naturalmente la sanificazione dell’aula interessata.

Per l’area di Monte Sant’Angelo, ad oggi, risultano 17 i positivi (quasi totalmente dal caso “festa di prima comunione“), 0 guariti.

Per l’area di Mattinata: ancora 2 i cittadini positivi.

Per l’area di Zapponeta: 3 positivi di cui 1 deceduto.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it