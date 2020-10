Vigilante “Basta aggressioni agli uomini in divisa, anche il SAP a Roma”

Roma. Crediamo sia giunto il momento per promuovere una riflessione collettiva su ciò che coinvolge tutti, per tale ragione il SAP di Foggia, il 14.10.2020 parteciperà, a Roma, per protestare su problemi seri e delicati di carattere nazionale e denunziare, le tante anomalie che i poliziotti di Foggia e provincia vivono sulla propria pelle nell’espletare il proprio servizio e dare sicurezza alla cittadinanza.

La situazione non è bella per nulla. La stragrande maggioranza dei colleghi non ne può più di subire passivamente l’avvilente realtà operativa che sta vivendo negli ultimi mesi, e non vede l’ora di manifestare. Manifestare il dissenso per una straordinarietà che è diventata oramai una triste realtà: quella delle aggressioni che subiamo. Sapete che lo scorso anno, il Presidente del Consiglio si era impegnato per l’apertura dei tavoli di lavoro per nuovi protocolli operativi e nuove tutele legali.

Nulla è stato fatto. Si sono solamente moltiplicate esponenzialmente il numero delle aggressioni e dei feriti tra gli uomini in divisa. Faremo la manifestazione con la correttezza e la dignità che ci contraddistinguono, ma con grande fermezza; posto che la stessa nasce aperta a tutti coloro i quali condividono i nostri valori e i problemi che ogni giorno affrontiamo in strada, non ci sono preclusioni per chi vorrà aderire. Il 14 ottobre è la sede preposta per avere la possibilità di cambiare le cose; per convincere coloro che fino a oggi sono rimasti sordi alle nostre numerose sollecitazioni.

Devono comprendere quali sono le nostre difficoltà di servizio e che è necessario intervenire per consentire agli operatori delle Forze dell’Ordine e del Soccorso Pubblico di svolgere al meglio la funzione cui sono preposti. In Parlamento giace una proposta di legge presentata dall’On. Tonelli che consentirebbe di introdurre nel nostro ordinamento adeguate garanzie funzionali per gli operatori. Il disegno di legge, è figlio di un lungo percorso studiato e ragionato negli anni e deve essere sostenuto da tutti quelli che hanno a cuore la sicurezza del Paese, senza distinzioni di parte.

Il SAP, assieme al LeS e all’FSP Polizia di Stato, i colleghi della Polizia Penitenziaria rappresentata dal SAPPE, i Carabinieri con il SimCC, i finanzieri con il SimGdF e i Vigili del Fuoco rappresentati dal CONAPO, e auspichiamo anche insieme a molti altri, scendono in piazza per dire basta alle aggressioni alle Donne e agli Uomini in divisa.

Vogliamo le bodycam, nuovi protocolli operativi, tutela legale, vorremmo contratti decorosi, ma soprattutto quello che cerchiamo è un cambiamento nella vita operativa. Restituire dignità e onore alla nostra divisa.

MANIFESTAZIONE NAZIONALE Mercoledì 14 ottobre – ROMA –

(nota stampa. Giuseppe VIGILANTE – SAP FOGGIA)