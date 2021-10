Amgas Blu: nuovo sportello per decretare l’ingresso in Hera

Statoquotidiano.it, Foggia, 8 ottobre 2021. Amgas Blu ha festeggiato il suo ingresso ufficiale in Hera, un accordo risalente al 2019 ma diventato concreto solamente ieri a causa della pandemia. È stato creato inoltre un nuovo sportello funzionale: offerta ai clienti una tariffa fissa bloccata per 30 mesi.

All’inaugurazione del nuovo sportello di viale Manfredi erano presenti il direttore operativo Amgas Blu, Alfonso De Pellegrino e l’amministratore delegato Doriano Venturini. A presenziare all’evento anche il presidente di Confindustria Foggia Giancarlo Dimauro e il vice presidente regionale, Raffaele Piemontese.

“Amgas Blu, a circa due anni dalla sua concretizzazione, ha finalmente potuto festeggiare l’ingresso nel gruppo Hera, colosso con 3 milioni e 200 mila utenti in tutta Italia.

Questa è una vicenda da osservare con attenzione perché racconta di realtà, nate tutte con la matrice pubblica, che hanno saputo trasformarsi in primattori di mercato, con un occhio sempre attento alla dimensione sociale in cui operano con i loro servizi.

È un’ottima notizia che un gigante delle multiutilities legate all’ambiente come Hera — proprio in questa fase di transizione ecologica — abbia scelto di rafforzare la sua presenza a Foggia con Amgas Blu”, ha dichiarato il vice presidente Regione Puglia Raffaele Piemontese.

Amgas Blu: “Con il gruppo Hera tariffe luce e gas bloccate per 30 mesi contro il caro bollette”

Amgas Blu e le altre società del Gruppo Hera restano al fianco dei propri clienti, aziende e privati, per aiutarli a contenere le bollette di luce e gas, con una gamma di possibilità a disposizione anche di chi desidera diventare nuovo cliente della multiutility e che si somma agli interventi previsti dal Governo.

Innanzitutto, saranno al riparo dagli aumenti coloro che hanno già sottoscritto offerte a prezzo fisso con Amgas Blu, società di vendita di energia elettrica e gas del Gruppo Hera. Queste tariffe garantiscono prezzi inferiori a quelli di mercato e, grazie al blocco della componente energia per un periodo fino a 30 mesi, proteggono la bolletta da rialzi futuri. Complessivamente, sono oggi oltre 550 mila i clienti dell’azienda che hanno scelto queste offerte.

Anche chi non ha ancora scelto le offerte a prezzo fisso di Amgas Blu può aderire a questa iniziativa e contenere così i rincari previsti. Due le soluzioni tra cui è possibile scegliere: impronta zero (con prezzi della componente energia bloccati fino a 30 mesi e che azzera le emissioni di anidride carbonica) oppure EtàPiù (per gli over 65, che oltre al blocco per 24 mesi della componente energia prevede uno sconto proporzionale all’età e una polizza sanitaria). Per scegliere l’offerta più adatta alle proprie caratteristiche, ci si può recare agli sportelli o contattare il Servizio Clienti Amgas Blu (800.126.465, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 18).

“I clienti sono da sempre al centro delle nostre attività: la loro tutela e sicurezza rappresentano per noi una priorità – afferma Cristian Fabbri, Direttore Centrale Mercato del Gruppo Hera – In vista degli aumenti attesi in bolletta, abbiamo voluto rafforzare ulteriormente questo impegno: rassicurando chi già ha sottoscritto con noi offerte a prezzo fisso e agevolando un eventuale passaggio a questa soluzione aperta anche ai nuovi clienti. Tutte le nostre proposte luce e gas sono pensate per offrire una gamma di soluzioni tagliate sulle diverse richieste ed esigenze, mantenendo sempre alta la qualità del servizio”. (gruppohera.it)