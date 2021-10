Cade in vasca piena di mosto, muore operaio in Puglia

Andria (BAT), 08/10/2021 – (norbaonline) Aveva 30 anni e si chiamava Nunzio Cognetti l’operaio morto in un’azienda agricola di Andria (BAT), all’interno di una vasca piena di mosto, mentre stava lavorando a un macchinario per la vinificazione. Il macchinario è stato posto sotto sequestro.

Ancora una tragedia sul lavoro, in Puglia. Un operaio 30enne è caduto, per cause in corso di accertamento, in una vasca per la pigiatura dell’uva e ha perso la vita. L’incidente mortale è avvenuto ad Andria, all’interno dell’azienda nella quale il giovane lavorava: “Agrinatura”, in Contrada Sant’Agostino.

L’operaio è stato prima soccorso dai colleghi che lo hanno estratto dal macchinario. Poco dopo sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato per oltre mezz’ora a rianimarlo con il massaggio cardiaco ma per il 30enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è intervenuta la Polizia. Gli agenti sono al lavoro per far luce sulle cause dell’incidente mortale. (norbaonline)