Comune di Foggia: allerta meteo arancione

Statoquotidiano.it, Foggia, 8 ottobre 2021. In relazione all’allerta meteo Arancione per rischio Idrogeologico per temporali, diramata dalla Protezione Civile Regionale con decorrenza dalle ore 08:00 del 08/10/2021 per le successive 12 ore che interessa l’area in cui è compreso anche il territorio del Comune di Foggia, in relazione alla quale son attese precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensita’, locali grandinate, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento, la Protezione Civile del Comune di Foggia, fatta salva l’adozione di provvedimenti specifici, in caso di fenomeni intensi raccomanda di osservare le regole di auto protezione elencate di seguito a titolo esemplificativo:

– Non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni.

– Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile.

– Se ci si trovi ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori. Evitare l’ascensore: si può bloccare.

– Allontanarsi dalle zone allagate: per la velocità con cui può scorrere l’acqua, anche pochi centimetri potrebbero causare cadute.

– Raggiungere rapidamente l’area vicina più elevata, o salire ai piani superiori di un edificio;

– Fare attenzione a dove si cammina: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti ecc.

– Evitare di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero causare la perdita di controllo del veicolo o causarne lo spegnimento: con rischio di rimanere intrappolati

– Evitare sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso.

– Evitare lo stazionamento nei parchi pubblici non recintati, nonché nei parchi privati, lungo i viali alberati, le piazze ed ogni alto luogo ricadente nel territorio comunale ove insistono alberature ad alto fusto;

(polizialocale.comune.foggia.it)

Bollettino Regionale:

20211007_0000_BollettinoCriticita_280