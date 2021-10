Delitto dell’Olgiata. Figlio contessa: “Indegna la scarcerazione di Winston”

Per essere riuscito a vivere da uomo libero per oltre 20 anni, per essersi fatto una famiglia e avere dato il nome di mia madre a sua figlia”. E’ quanto afferma Manfredi Filo Della Torre commentando la scarcerazione, che diventerà esecutiva lunedì, dell’uomo colpevole dell’omicidio della madre, la contessa Alberica Filo Della Torre avvenuto nel quartiere romano dell’Olgiata nel 1991. In totale il maggiordomo filippino ha scontato dieci anni di carcere.