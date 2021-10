Dopo l’aggressione ai due gemelli di Orta Nova, incontro con il Comitato Sicurezza

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 08 ottobre 2021. Stornara – Fissato a giovedì 21 ottobre ore 10.30 presso il centro polifunzionale di Stornara, in via soldato Francesco Di Corato, l’incontro con il Comitato di sicurezza composto dal Prefetto, Carmine Esposito, rappresentanze DIA, Finanza e Carabinieri, il Questore, Paolo Sirna, e sindaci dell’Unione dei Cinque Reali Siti che era stato richiesto dagli stessi sindaci a seguito della inaccettabile aggressione avvenuta a Stornara, ai danni dei due fratelli gemelli di Orta Nova.

Era sabato 2 ottobre quando i due, in serata, si erano ritrovati a passare in “quella strada in centro al rientro dal lavoro e mentre percorrevano la strada”.

Nel “fare una curva, per il solo fatto di aver urtato con la loro auto lo specchietto dell’auto di quattro ragazzi, parcheggiata nei pressi di un bar su quella strada” raccontano a Statoquotidiano alcuni testimoni oculari “sono stati presi di mira”.

I due fratelli sono stati bloccati, “uno afferrato da dentro e fatto scendere dal furgone e subito pestato dai quattro”.

Entrambi “barbaramente colpiti con le mani. Uno dei due, con uno strumento tirapugni”. I quattro responsabili avrebbero un’età compresa tra i 20 e i 23 anni. “Sono noti in paese per aver commesso altri atti violenti”.

Uno dei due fratelli, di 32 anni, è uscito quasi indenne dall’accaduto riportando, però, un grave shock causato dall’inaudita esperienza, per il quale la prognosi sarà sciolta entro 20 giorni. Si dice, infatti, che, al momento dell’accaduto, “gridava per avere aiuto, ma è rimasto inascoltato. Nessun soccorso o intervento è stato prestato loro inizialmente, nonostante le sue grida di fronte al fratello in una pozza di sangue. Solo dopo che i balordi si son dileguati, qualcuno ha chiamato l’ambulanza e han pensato di spostare il corpo del ragazzo esanime”.

Il gemello ferito, infatti, ha riportato lesioni gravissime e, urgentemente, ricoverato presso l’ospedale Casa Sollievo Sofferenza di Sangiovanni Rotondo, ora è in coma farmacologico.

Nelle ultime ore i medici avrebbero effettuato un primo tentativo di risveglio del malcapitato. Non andato a buon fine. Le sue condizioni rimangono, dunque, ancora molto preoccupanti. Sembrerebbe anche “che la madre di uno dei figuri che si sarebbero macchiati di un tale grave atto, sia intervenuta solo a portare via i responsabili, senza prestare il benché minimo soccorso al giovane ferito gravemente”.

“Sono molto amareggiato per quanto accaduto, Stornara non è questo” ha dichiarato Rocco Calamita, primo cittadino di Stornara, ai microfoni di Telefoggia.

Tuttavia, il dato mostra un verificarsi piuttosto frequente, ormai, di atti di violenza, soprattutto nelle fasce d’età giovanili, nel territorio del comune in questione e di tutta l’area dei Cinque Reali Siti.

Si attendono provvedimenti urgenti da parte del Tavolo di Lavoro convocato, dunque.

Mentre le indagini delle Forze dell’Ordine, volte definire nomi, responsabilità, sono in corso. Si starebbe facendo riferimento a materiale ripreso attraverso camere di video sorveglianza attive nella zona al momento dell’accaduto. Daniela Iannuzzi