“Il contadino cerca moglie”, Michele fa strage di cuori “Ha l’aria da ragazzo wild”

Monte Sant’Angelo (Foggia), 08/10/2021 – Dal 30 settembre sbarca in prima serata, alle 21.25, sul Nove con la nuova edizione de “Il contadino cerca moglie”. Prodotto da Fremantle per Discovery Italia, il reality in otto puntate, una a settimana, segue l’evoluzione dei sentimenti di cinque contadini single provenienti da tutta Italia, che si metteranno in gioco con tre ragazze di città con l’obiettivo di trovare l’anima gemella. Riusciranno i cinque ragazzi a far appassionare le pretendenti alla campagna e a convincerle a cambiare radicalmente il loro stile di vita, abbandonando le comodità cittadine?

Michele sceglie di ritagliarsi un momento con Maria Rosaria, mentre le altre ragazze sono chiamate ad un compito delicatissimo: sorvegliare sulle capre al pascolo. “Maria Rosaria lo vuole proprio Michele”.



Soccorso Wild in arrivo e che soccorso.

Il contadino cerca moglie | “Così rischi di sbagliare la scelta, Michele!”