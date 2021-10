Manfredonia, “Progetto Seasif deciso nelle stanze di palazzo sulla pelle dei cittadini”

Manfredonia (Foggia), 08/10/2021 – “Il 6 ottobre 2021) il SOLE 24 ORE ha pubblicato un’intervista al Presidente dell’Autorità del Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale, Patroni Griffi, di cui fa parte il Porto Alti Fondali di Manfredonia.

Nel corso dell’intervista ha annunciato che “abbiamo a Manfredonia un investimento da 300 milioni del GRUPPO SEASIF, attivo nel commercio di terre rare e bentonite”.

Si tratta dei due progetti, di cui si parla in questo territorio da alcuni mesi, senza che le Autorità preposte (Consorzio ASI di Foggia e Comuni di Manfredonia e Monte S. Angelo) abbiano fornite alle popolazioni informazioni circostanziate circa la natura tecnico-processuale delle attività di separazione delle terre rare e di lavorazione della bentonite.

Ma cosa sono le terre rare? Sono un gruppo di 17 metalli, che possono essere separati “con solvente a più stadi in una soluzione acquosa di acido cloridrico o, occasionalmente di acido nitrico. Il processo avviene in vasche di miscelazione-decantazione a chiusura ermetica. Tuttavia, i reagenti necessari sono spesso costosi e specializzati, nonché pericolosi per l’uomo e l’ambiente” (cit. da Osservatorio Artico).

Apprendiamo che “è un fatto geologico che le terre rare sono associate all’uranio e ai minerali contenenti il torio. L’uranio e il torio sono radioattivi e devono essere trattati di conseguenza. Alcuni depositi contengono quantità elevate di uranio o torio, altri piccole quantità” (cit. ISE Institut Seltene Erden di Dusseldorf: Steve Mackowski).

La finalità di questo nostro comunicato non è fare allarmismo, ma richiedere che alle popolazioni del nostro territorio siano date tutte le informazioni del caso, prima che questi progetti prendano il via.

E più precisamente. Siccome le aree retroportuali del Porto Alti Fondali ricadono per la maggior parte nel territorio di Monte S. Angelo, sentiamo il dovere di rivolgere al Sindaco D’Arienzo le seguenti domande:

Siccome sarà il nostro Ufficio Tecnico Comunale a rilasciare le necessarie concessioni edilizie, la SEASIF HOLDING ha già presentato i progetti presso il nostro Comune? Prima di un’eventuale concessione edilizia saranno consultate le popolazioni di Macchia, Monte S. Angelo e Manfredonia?

Il Sindaco D’Arienzo avrà la consapevolezza della necessità di dare risposte “serie” che tutelino la salute delle popolazioni di Macchia, Manfredonia, Mattinata, Monte S. Angelo e Zapponeta?”

Lo riporta Lo Schieramento Civico “La Rinascita Possibile”.