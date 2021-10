Maria Teresa Valente: “Ballottaggio? “Con Manfredonia è una forza di centro sinistra”

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 08 ottobre 2021. Seconda “chiacchierata” con Maria Teresa Valente, candidata a sindaco per la lista “Con Manfredonia”, sostenuta, altresì, dalla lista Manfredonia Democratica.

Sono 30 i giorni che separano i candidati consiglieri e sindaci dalla competizione elettorale, tempo utile per ogni candidato sindaco che voglia ambire allo scranno più alto del comune di Manfredonia, per confrontarsi con i cittadini e rilevare le criticità della città e conseguentemente stilare una lista delle priorità ed interventi con da realizzare all’inizio della nuova consiliatura.

La neo candidata sindaca, un po’ per deformazione professionale legata all’attività di giornalista, aveva già evidenziato alcune criticità nei comparti e problematiche della città che, con la sua elezione avrebbe la possibilità di risolvere qualora diventasse sindaco.

Nel passato si è persa la possibilità di attingere a fondi europei o anche statali che avrebbero potuto essere utilizzati per migliorare le nostre strutture tra cui quelle sportive a causa della probabile inerzia nel captare quei fondi con dei progetti validi.

“Non è semplice intercettare quei fondi ecco perché non è semplice realizzare progetti ecco perché vorrei creare un ufficio con competenze specifico anche aperto a futuri imprenditori che abbiano idee”

Sulla raccolta differenziata, andrebbe rivisto il modo di fare la raccolta, incentivandola e premiando i virtuosi con la riduzione delle tariffe. Sulla possibilità del candidato sindaco di rinunciare allo stipendio, la posizione è chiara: “Se uno ha la possibilità economica certo che può farlo però se si vive di un normalissimo lavoro, quello che ti porta uno stipendio per vivere e per fare il sindaco io devo mettermi in aspettativa, richiedendo un impegno a tempo pieno è giusto percepire lo stipendio”.

Sui conti pubblici: “Sono realista, c’è un piano di risanamento in corso, non siamo messi malissimo ma c’è una una situazione che non permette di fare grosse spese ecco perché occorre cercare risorse altrove. In conclusione, in previsione di un eventuale ballottaggio, ergo, apparentamenti, Maria Teresa è lapidaria “Con Manfredonia è una forza di centro sinistra”.

Antonio Castriotta