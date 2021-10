; è prassi per me venire a confrontarmi con loro, cosi come con tutti i cittadini. Ci sono delle effettive criticità rimaste da troppo tempo inascoltate. I commercianti chiedono solo di poter fare il loro lavoro, nelle migliori condizioni possibili.

Ci sono condizioni basilari che vanno garantite come l’igiene e la sicurezza. Qui ho constatato, ad esempio, che da diverso tempo i canali di scolo delle acque di scarico sono otturati e che la mancanza di adeguate coperture nelle giornate di intemperie mette seriamente a rischio merci, commercianti ed avventori.

Occorrono interventi di manutenzione costante, accorgimenti come il completamento delle coperture, migliorare i servizi da offrire ai clienti, garantite quotidianamente la pulizia ed il decoro, la presenza in pianta stabile della Polizia Locale, contrastare ed eliminate il bivacco notturno (con consumo di fiumi di alcol) dei giovani; non c’è bisogno di eccessive spese per fare ciò.