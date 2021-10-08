Foggia, 08/10/2021 – I Carabinieri del NAS di Foggia hanno scoperto un centro estetico che effettuava prestazioni mediche non autorizzate. È stato infatti accertato che il titolare, benché privo di specifica autorizzazione, aveva consentito lo svolgersi di visite mediche finalizzate al rilascio di diete dimagranti con l’utilizzo di apparecchiature non consentite nell’attività di estetica.
1 commenti su "NAS Foggia scoprono centro estetico con prestazioni non autorizzate"
Mi chiama marin octavian volio fare la denuncia per una persona che non mi pagato lui vende la droga se chiama basini Francesco che vi vivi con soi genitori, e propietarul del bar mia fato conoscere con lui che si space la droga che fare truffa, ano rubate le persone pover, un, ladro che non se vergogna lui vende prodotti e pirate.
Grazie