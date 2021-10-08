Edizione n° 5848

NAS Foggia scoprono centro estetico con prestazioni non autorizzate

NAS Foggia scoprono centro estetico con prestazioni non autorizzate

Fonte: reggiosera

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Ottobre 2021
Foggia //

Foggia, 08/10/2021  – I Carabinieri del NAS di Foggia hanno scoperto un centro estetico che effettuava prestazioni mediche non autorizzate. È stato infatti accertato che il titolare, benché privo di specifica autorizzazione, aveva consentito lo svolgersi di visite mediche finalizzate al rilascio di diete dimagranti con l’utilizzo di apparecchiature non consentite nell’attività di estetica.

Inoltre erano trattati dati clinici e sanitari dei pazienti in maniera irregolare. Gli esiti hanno determinato l’emissione di un provvedimento di chiusura del centro.

Estetista - archivio (statoquotidiano - ph: radioluna@)
Estetista – archivio (statoquotidiano – ph: radioluna@)

