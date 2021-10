Nubifragi e fulmini nel Foggiano, grandine nel Barese

Foggia, 08/10/2021 – (3bmeteo) VENERDI’: giornata spesso nuvolosa su Puglia, Basilicata e Molise con rovesci sparsi, a tratti anche temporaleschi. Forte maltempo specie in serata tra Molise e Foggiano con nubifragi persistenti.

Temperature senza particolari variazioni su valori inferiori alle medie del periodo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2600 metri. Mare mosso.

PROSSIMI GIORNI CON TEMPO INSTABILE SUL SUD-EST: ATTESI ROVESCI TEMPORALESCHI ALTERNATI A SCHIARITE. TEMPERATURE IN SENSIBILE CALO – Una circolazione depressionaria in approfondimento sull’Italia centro-meridionale apre un periodo instabile su Molise, Basilicata e Puglia. Nei prossimi giorni schiarite si alterneranno ad annuvolamenti a tratti consistenti responsabili di improvvisi acquazzoni e temporali che a tratti risulteranno anche di forte intensità specie tra Molise e Foggiano, nonché sul Salento. Temperature in sensibile calo con valori che andranno anche al di sotto delle medie stagionali. (3bmeteo)