Valente “Riportare la cultura al centro della rinascita di Manfredonia”

Manfredonia (Foggia), 08/10/2021 – “Incontrare gli amici della Bottega degli Apocrifi è un tuffo emozionale nel recente passato , ma anche nel presente e mi auguro nel futuro della nostra città. Abbiamo lavorato spesso fianco a fianco durante la mia esperienza al Comune ed è ammirevole l’entusiasmo che mettono in ogni progetto per dare più forza alla cultura teatrale coniugandola all’impegno sociale”. Così Maria Teresa Valente, dopo l’appuntamento presso il Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia dove ha incontrato Cosimo Severo, Stefania Marrone e Fabio Trimigno della Bottega degli Apocrifi.

“Ne esco sempre arricchita dagli incontri con operatori del settore, perché con loro – ha dichiarato il candidato Sindaco Valente – condivido il mio programma di attività che intendo svolgere per Manfredonia, e prendo spunti importanti da chi s’impegna con passione nel settore di competenza. Proprio come sta accadendo per il Teatro “Lucio Dalla” per la cultura, che passa sia dalla rappresentazione, ma anche dalla organizzazione sociale del teatro”. “Bisogna avere un occhio di riguardo perché è proprio da qui – ha proseguito il candidato Sindaco – da un’attività costante ed organizzata della cultura, che può ripartire Manfredonia.