Violenza shock contro Brumotti: servizio integrale di Striscia

San Severo (Foggia), 08/10/2021 – Un pugno in pieno volto, costato a Vittorio Brumotti un trauma facciale e trenta giorni di prognosi. Abbombazza 100% Brumotti nel primo pomeriggio di martedì 5 ottobre è stato accerchiato e preso a pugni a San Bernardino di San Severo (Foggia). Il nostro inviato era lì con la sua troupe da alcuni giorni per documentare lo spaccio di droga che avviene alla luce del sole in un quartiere ad alta densità criminale.