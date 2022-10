Casa Sollievo, raccolgono mance e comprano regali per i piccoli di Pediatria

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 08/10/2022 – Nei giorni scorsi, Michele e Adriano hanno donato ai piccoli del Reparto di Pediatria di Casa Sollievo della Sofferenza moltissimi giocattoli e materiale didattico acquistati con il ricavato delle loro mance raccolte nel corso della stagione estiva presso il Lido Macchia di cui Adriano è gestore.

«Quel frangente in cui i bambini hanno visto e subito afferrato il gioco a loro più caro è stato qualcosa di indescrivibile» hanno raccontato i due venticinquenni ringraziando anche tutti coloro che hanno partecipato “involontariamente” alla raccolta. «Siamo abituati a vedere gesti di beneficenza da parte di calciatori, cantanti, comici e altri personaggi famosi – rivelano le infermiere del Reparto – ma fare beneficenza donando il ricavato di mance raccolte in un’intera stagione di lavoro fa la differenza. Grazie Michele e Adriano, siete la bella gioventù, quella che ha un cuore puro e generoso e soprattutto siete di esempio per tutti noi».