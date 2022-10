Da Isernia a Foggia per un aneurisma: Fernanda non ce l’ha fatta

FOGGIA, 08/10/2022 – Il quadro clinico era già complesso quando è arrivata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Isernia. Sei ore trascorse in attesa di un posto e infine il trasferimento a Foggia.

E’ morta Fernanda Fidenzio, la presidentessa provinciale dell’Avis ed ex docente di Storia dell’Arte. Commosso il ricordo dell’associazione e del mondo della scuola. Forte la denuncia del dottor Lucio Pastore, responsabile del Pronto Soccorso del Veneziale.

Fernanda arriva in ospedale il 6 ottobre, in condizioni gravi, in coma. La Tac cerebrale evidenzia un’emorragia e probabile rottura di un aneurisma. Al tampone Covid però risulta positiva. Un problema, perché il Neuromed, interpellato, non accetta pazienti Covid. Mentre l’unico hub Covid della Regione, il Cardarelli di Campobasso, non ha il reparto di Neurochirurgia.

In assenza di percorsi aziendali predefiniti – scrive il dottor Pastore su Faceboook – ci si attacca al telefono per trovare una possibile sistemazione al paziente. La struttura che può accogliere la paziente, covid positiva, viene individuata a Foggia. Alla fine dopo circa 6 ore, Fernanda viene trasferita presso la rianimazione degli Ospedali Riuniti di Foggia. In Molise circa il 16% dei posti letto è dedicata a patologie neurologiche, ma nessuno di questi ha potuto accogliere Fernanda Fidenzio, che ha dovuto essere trasportata fuori regione. (rainews)