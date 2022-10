Foggia, è notte fonda. Inizia male l’era Gallo: rossoneri sconfitti 2-0 dalla Gelbison

StatoQuotidiano.it Foggia, 08 Ottobre 2022.

Inizia male l’era di Fabio Gallo come tecnico del Foggia. I rossoneri soccombono 2-0 al “Torre” di Pagani sul terreno della Gelbison, nella settima giornata del campionato di serie C, girone C e continuano una crisi che sembra non avere fine, con i satanelli relegati sul fondo della classifica, fermi a quota 4 punti in piena zona retrocessione.

Agli ordini del signor Petrella, il match inizia con gli ospiti che al 4′ sfiorano subito il vantaggio. L’occasione ghiotta capita sull’asse Schenetti-Ogunseye. Il fantasista imbecca il centravanti foggiano, che di testa spreca malamente davanti all’estremo rossoblù, D’Agostino. I padroni di casa paiono in difficoltà. Azione personale di D’Ursi al 10′, dribbling e tiro, palla alta. Buon contropiede degli ospiti al 15′, con Petermann che pesca Schenetti, conclusione deviata in angolo. Il Foggia tiene bene il campo, soffre relativamente poco e conclude la frazione con una bella giocata ancora di Petermann, che al 45′ al volo impegna severamente D’Agostino. Si va al riposo con il punteggio ad occhiali, fermo sullo 0-0.

Il match ricomincia con gli stessi 22 sul terreno di gioco ma l’inerzia della gara cambia. I lucani vanno in vantaggio al 52′, quando Bonalumi illumina con un filtrante, sfera a Faella, che si invola verso la porta difesa da Nobile ed è freddissimo nel siglare l’1-0 per la Gelbison. Gallo prova a rimescolare le carte con un doppio cambio: dentro al 58′ Peschetola e Iacoponi al posto di Schenetti e D’Ursi. Mister De Sanzo cambia tutta la prima linea: dentro Sorrentino e Statella per Faella e De Sena. Il Foggia accusa il colpo e poco dopo,al 68′, sugli sviluppi di calcio d’angolo arriva il raddoppio: Nunziante per Fornito, che con un gran cross premia Gilli, perfetto stacco di testa e palla in rete. I pugliesi abulici, senza idee e mordente, fanno annotare sul taccuino solo altre sostituzioni ma nessuna reazione o iniziativa tale da invertire la tendenza. Il cronometro scorre via fino al fischio finale, con i padroni di casa a controllare agevolmente il gioco senza particolari sofferenze. Finisce con la quinta sconfitta in appena 7 turni, terza consecutiva e con un gruppo in evidente difficoltà mentale ed offensiva. Per mister Gallo ci sarà tanto da lavorare, per raddrizzare la rotta e ridare un minimo di serenità e morale a squadra ed ambiente depresso.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 08 Ottobre 2022