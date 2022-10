Minore non paga debiti di droga: pusher gli distruggono casa, 2 arresti nel Foggiano

SAN SEVERO, 08/10/2022 – I carabinieri di San Severo (Fg) hanno eseguito 2 arresti e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di due uomini e una donna del posto, ritenuti responsabili, a vario titolo, di estorsione tentata e di cessione di sostanze stupefacenti.

Dopo numerosi controlli i militari sono riusciti a fare luce su una fiorente attività di spaccio, con cessione di sostanze stupefacenti anche nei confronti di un minorenne, il quale – dopo aver contratto numerosi debiti con i 3 coinvolti – veniva minacciato ed aggredito fisicamente per recuperare la somma pretesa oltre che gli interessi maturati nel tempo. In particolare, a fronte di un pagamento pattuito di 300 euro per l’acquisto di 40 grammi di hashish, da pagare a rate di 50 o 100 euro, gli indagati avrebbero richiesto il pagamento con gli interessi di ulteriori circa 400 euro complessivi.

Perciò erano andati nell’esercizio commerciale gestito dai genitori della vittima, minacciando di farlo saltare in aria; in un’altra occasione si erano introdotti nella loro abitazione, arrivando addirittura a danneggiare i mobili per il mancato pagamento della droga. (gazzettamezzogiorno)