Prencipe: “La Pineta di Siponto in stato di completo abbandono”

Ho fatto questa premessa per chiedere se e quando l’amministrazione comunale intenda occuparsi della Pineta di Siponto, che versa in uno stato di degrado e di completo abbandono (per limitarmi a quella centrale e mettere per ora da parte la pineta situata più avanti, che costeggia la parte terminale del Lungomare del Sole fino alla Foce del Candelaro, che versa in condizioni se possibile peggiori anche in termini di igiene)..Probabilmente risalgono alla fine degli anni ’90, ossia alla mia amministrazione, gli ultimi seri interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione della Pineta, con la piantumazione anche di nuove essenze arboree e floreali, l’allestimento del percorso salute (con numerose attrezzature per esercizi ginnici e attività motoria all’aperto), la staccionata in legno lungo tutto il perimetro, l’istallazione di giochi per bambini, la riapertura dei bagni pubblici, la valorizzazione degli ipogei (compreso lo sgombero del chiosco del fruttivendolo a ridosso dell’ ipogeo esterno al perimetro della Pineta). Non mi pare che da allora ne siano stati fatti altri.