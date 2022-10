Puglia, calciatore si frattura clavicola: non ci sono medici per operarlo

LECCE, 08/10/2022 – Una frattura in campo per lo scontro con un giocatore avversario, la corsa in ospedale e poi il nulla. Perchè Fernando Guevara, 23 anni, difensore italo-argentino dell’Atletico Racale, dal 25 settembre scorso, giorno in cui si è infortunato, è ancora in ospedale in attesa di un intervento chirurgico che nessuno sa con certezza quando si farà.

Oggi pomeriggio i medici hanno detto al ragazzo che sarà operato lunedì prossimo, ma avevano detto così anche la settimana scorsa. A raccontare una situazione a dir poco paradossale è Francesco Cimino, presidente del club calcistico che milita nel campionato di Promozione. L’incidente in campo e la diagnosi dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, che parla di frattura scomposta della clavicola sinistra. Stabilizzato, è stato dimesso e riportato a Racale per operarsi, «ma a Gallipoli non c’era posto – spiega Cimino – come pure a Lecce e allora, dopo una serie di telefonate, siamo riusciti a ricoverarlo nell’ospedale Ferrari di Casarano.

È il 28 settembre scorso. Ricoverato nel reparto di Ortopedia, il calciatore si sarebbe dovuto operare a breve, ma così non è stato. «Non so più cosa pensare – dice il presidente Cimino – so solo che questo ragazzo sta male, ha la spalla gonfia e dolorante e mi implora di riportarlo a casa. La famiglia è in Argentina, e pensa che abbiamo abbandonato il figlio al suo destino, ma non è così, io non so più cosa fare». (gazzettamezzogiorno)