Puglia, riceve giocattoli ma nella scatola era nascosta cocaina

LECCE, 08/10/2022 – In tre scatole per giocattoli erano stati nascosti alcuni pannelli in policarbonato alveolare, di colore blu, contenenti oltre 3 chili di cocaina.

Lo ha scoperto la Polizia in Salento grazie al titolare di un’azienda di spedizioni di Galatone (Lecce) che ha ricevuto il plico dall’Olanda. L’uomo ha chiamato il commissariato di Nardò insospettito dall’eccessivo peso del pacco rispetto alle sue dimensioni. Giunti sul posto gli agenti hanno scoperto che al suo interno c’erano due ulteriori plichi sigillati con giocattoli per bambini. Sezionando le pareti dell’imballaggio, i poliziotti hanno poi scoperto i pannelli in policarbonato con la droga. (ansa)