“Tale e quale show”, il foggiano Antonino trionfa di nuovo

FOGGIA, 08/10/2022 – Antonino Spadaccino concede il bis e conquista la seconda puntata di Tale e quale show incassando una nuova standing ovation per la performance nei panni di Tom Walker. L’ex allievo di Amici ha incassato consensi unanimi da parte della giuria che ha nuovamente esaltato vocalità e capacità interpretativa dell’artista foggiano che al termine dell’esibizione è stato anche protagonista di un siparietto con Cristiano Malgioglio. Il 39enne ha chiesto al paroliere se era disposto a scrivere un brano per lui.

Il giudice non si è tirato indietro: “Scrivo la canzone per te, anzi già ce l’ho e la mandiamo ad Amadeus per Sanremo.

Promesso” – ha sottolineato l’ex gieffino. Alle spalle di Spadaccino si sono classificati Andrea Dianetti, che ha imitato Gianni Morandi, e il comico Claudio Lauretta in versione Pino Daniele. Non sono mancati momenti di ilarità con Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni che si sono trasformati in Elton John e Rupaul con capitombolo finale dell’artista napoletano.

“Hai una calamita, mi fai sentire bene quando canti. Oggi ho parlato con l’Universal alla quale ho chiesto di inviare questo video a Walker che ho invitato nel mio programma. Se non viene lui, aspetto te” – ha affermato Cristiano Malgioglio che poi ha promesso al 39enne di scrivere una canzone per lui e di mandarla ad Amadeus per il Festival di Sanremo. (blastingnews)