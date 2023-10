Buon pareggio del Manfredonia a Pagani (Fotogallery)

Quinta giornata di campionato con il Manfredonia che, nel difficile campo di Pagani, cambia volto rispetto alle precedenti apparizioni.

Era necessario dare una scossa e Mr Cinque schiera per la prima volta tra i pali l’esperto Antonino e manda in campo il neo arrivato 2004, Bamba.

Modulo tattico delle due squadre: 3-4-3 di Mr Cinque contro un 4-3-3 di Mr Agovino.

Primi 15 minuti di studio tra le due squadre, con la Paganese che esprime solo un buon possesso palla ma non punge grazie ad un Manfredonia ordinato ed attento a chiudere gli spazi.

Prima grande occasione della gara per il Manfredonia, al 20′ con Cesario che riceve palla da un traversone dalla sinistra ed al volo, da due passi, indirizza il pallone alto sulla traversa.

Al 25′ azione solitaria di Achik che dalla sinistra entra in area e lascia partire un diagonale che scheggia il palo alla sinistra del portiere. Al 36′ e Bamba che entra in area e tira sul primo palo ma il portiere respinge. Si va negli spogliatoi con il Manfredonia che chiude il primo tempo sciorinando una buona prestazione, sicuramente più pericoloso rispetto ai locali.

Si torna in campo per la seconda frazione di gioco ed è il Manfredonia che recita lo stesso copione del primo tempo. Al 9′ pericolo per la Paganese, con Bamba che entra in area di rigore e tenta un tiro a giro di poco alto sulla traversa.

Al 11′ è sempre il Manfredonia a rendersi pericoloso con una azione corale in area, con tiro ribattuto dalla difesa. Al 21′ è la Paganese ad affacciarsi in area su disimpegno errato di Bamba, con Mancino che entra in area e tira con Antonino che devia la palla in angolo. Al 25′ è sempre Mancino che riceve in area e lascia partire un tiro insidioso a mezz’aria con parata miracolosa dell’ottimo Antonino. Ancora Mancino al 29′ su assist di Faiello, lascia partire un tiro deviato in angolo.

Girandola di cambi con Mr Cinque che manda in campo Taormina per Balba, Calemme per Cesario e Cirillo per Achik, con il Manfredonia che chiude sapientemente ogni spazio all’avversario e tiene molto bene il campo, portando a casa un meritato pareggio che muove la classifica e fa morale.

A consuntivo una partita ben giocata dal Manfredonia, con giocatori rivitalizzati rispetto alla opaca prestazione di una settimana fa. Squadra corta ed accorta che avrebbe con un pizzico di fortuna in più potuto espugnare il difficile campo di Pagani.

Paganese (4-3-3): Pinestro; De Feo (19’st Iannone), Galeotafiore, Quoquin, Langella, Orefice (46’st Trezza), Ianniello, Del Gesso, Mancino (34’st Setola), Porzio (19’st Semonella), Esposito. A disp. S. Esposito, Trezza, Caruso, Setola, Semonella, Faiello, Iannone, Perulli, Del Franco. All. Agovino

Manfredonia (4-3-3): Antonino, Forte, Viti, Basualdo, Konate, Bamba, Babaj, Giacobbe, Giacobbe, Cesario(39’st Calemme), Achik(50’st Cirillo), Balba (34’st Taormina). A disp. Rossi, Paduano, Palumbo, Taormina, Cirillo, Valentini, Amabile, Barboza, Calemme. All. Cinque

Ammoniti: Esposito, Viti, Forte, Basualdo, Orefice.

Angoli: 7 a 3

Rec: 1′ pt e 6’st

Arbitro: Andrea Migliorini della sezione di Verona (ass. Esposito-Cagiola)

FOTOGALLERY LUCIA MELCARNE