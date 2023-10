Elkann: ‘Per la Juve anno zero, l’aumento di capitale dà solidità’

Nella stagione 2023-24, si celebra il vincolo centenario tra la mia famiglia e la Juventus, un legame intrinseco che segna anche un nuovo inizio”, ha sottolineato John Elkann, amministratore delegato di Exor, durante l’inaugurazione dello Science Gateway del CERN.

“Quest’anno è un punto di partenza significativo poiché segna il momento in cui la Juventus rafforza le sue fondamenta. Il lavoro in corso e la solidità derivante dall’aumento di capitale permettono alla Juventus di progettare un futuro solido sia in campo che fuori. Sappiamo che la forza sul campo si riflette anche al di fuori di esso”, ha affermato Elkann. “Questo aumento di capitale accompagna una visione a lungo termine, ed è cruciale affiancare la solidità finanziaria fuori dal campo con la performance in campo”, ha aggiunto.

Elkann ha anche commentato la partenza di Paul Pogba, definendola un grande dispiacere e riconoscendo il talento straordinario del giocatore.

Ha espresso il suo impegno nel sostenere la Juventus nel derby e ha sottolineato l’importanza per il club di rimanere concentrato su tutte le partite in campionato e in Coppa Italia, dato che non partecipa alle competizioni europee in quella stagione.

Riguardo al bilancio della Juventus, è stato riportato un deficit di 123,7 milioni di euro nel bilancio consolidato per il 2022/23. Inoltre, il primo trimestre del 2023/24 dovrebbe chiudersi con ulteriori perdite significative. Per sostenere il piano di sviluppo 2023/24-2026/27 e affrontare le sfide legali, il consiglio di amministrazione ha delineato un piano di rafforzamento patrimoniale, che prevede una riduzione del capitale sociale al minimo legale e un aumento del capitale sociale fino a un massimo di 200 milioni di euro.

Exor, società madre della Juventus, ha confermato il suo sostegno all’operazione, impegnandosi a sottoscrivere la quota di aumento di capitale di sua competenza pari al 63,8% e a effettuare versamenti futuri fino a 128 milioni di euro. La Juventus sta anche considerando la possibilità di costituire un consorzio di garanzia per le nuove azioni non sottoscritte.

Il piano strategico dal 2023/24 al 2026/27 conferma l’impegno della Juventus per la competitività sportiva, il consolidamento del brand e la stabilità finanziaria, con l’obiettivo di ridurre significativamente il debito netto. L’assemblea degli azionisti è prevista per il 23 novembre presso l’Allianz Stadium.