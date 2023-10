Foggia, l’Arcidiocesi: “I matrimoni dovete celebrarli nelle vostre parrocchie”

Foggia, 8 ottobre 2023. L’Arcidiocesi di Foggia e Bovino dice basta alle richieste delle coppie di sposarsi al di fuori della propria parrocchia di appartenenza, senza eccezioni possibili. Lo scrive in una nota e riguarda anche il battesimo. “A seguito di svariate richieste pervenute a questa curia circa le celebrazioni dei matrimoni, si ricorda la normativa vigente in materia.

Il matrimonio va celebrato nella chiesa parrocchiale di uno dei nubendi

(cfr Codice di diritto canonico, can 1115, Cei rito del matrimonio Premesse generali n 27, Cei Direttorio di pastorale familiare per la chiesa in Italia n 82”.

“Tale indicazione- prosegue la nota- è stata richiama dalla conferenza episcopale pugliese, ripresa dalla nostra Arcidiocesi senza ammettere possibilità di eccezioni.

Circa i luoghi delle celebrazioni dei sacramenti dispone che non è consentita la celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana e del matrimonio al di fuori delle chiese parrocchiali”.