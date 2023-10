In quasi tutt’Italia. “Il tasso fisso per il mutuo casa è in media del 4,32%”

AGI – Nel secondo trimestre del 2023, il tasso medio applicato alle nuove ipoteche a tasso fisso per l’acquisto di abitazioni è stato del 4,32%.

Questa percentuale è rimasta relativamente uniforme in tutte le diverse regioni del paese, con alcune lievi variazioni. In particolare, il tasso più elevato è stato osservato nel Nord-Est, al 4,40%, seguito da quello delle Isole al 4,35%, dal Nord-Ovest al 4,31%, e infine dal Sud al 4,30%. Nel Centro, il tasso più basso si è attestato al 4,27%.

Questi dati sono stati forniti dall’Abi dopo un’analisi dettagliata delle recenti informazioni territoriali pubblicate dalla Banca d’Italia.

Nel medesimo periodo, nel secondo trimestre del 2023, i tassi relativi ai nuovi mutui a tasso variabile sono risultati leggermente superiori rispetto a quelli dei mutui a tasso fisso. A livello nazionale, il tasso medio per i mutui a tasso variabile è stato del 4,76%, rispetto al 4,32% dei mutui a tasso fisso. Nei vari territori, i tassi per i mutui a tasso variabile sono stati così distribuiti: 4,80% nel Nord-Ovest, 4,75% nel Nord-Est, 4,71% nel Centro, e 4,86% nelle Isole. Nel Sud, il tasso più basso per i mutui a tasso variabile è stato del 4,66%.

Sempre nel secondo trimestre del 2023, i tassi applicati alle imprese per i nuovi prestiti legati a esigenze di investimento hanno raggiunto una media del 5,26% a livello nazionale. Questi tassi variano leggermente tra le diverse regioni, con il Nord-Ovest al 5,21%, il Nord-Est al 4,99%, il Centro al 5,33%, e il Sud e le Isole al 5,98%. Il livello più alto dei tassi nel Mezzogiorno riflette il maggiore rischio associato ai prestiti alle imprese in questa regione. A giugno 2023, infatti, il rapporto tra sofferenze lorde e impieghi alle imprese è stato più elevato nel Mezzogiorno (3,4%) rispetto al totale italiano (2,0%), al Nord (1,5%) e al Centro (2,7%).