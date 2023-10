Israele: rafforzate misure di sicurezza attorno a sinagoga di Trani

Si terrà domani mattina alle 12 in Prefettura a Barletta, la riunione del comitato provinciale per l’ordine pubblico indetto in seguito agli attacchi terroristici compiuti da Hamas in Israele.



All’incontro, oltre ai vertici provinciali delle forze dell’ordine, saranno presenti i rappresentanti della comunità ebraica di Trani, città che ospita la seconda comunità ebraica più numerosa del Sud Italia dopo quella di Napoli.

Nei secoli scorsi, infatti, Trani è stato il luogo di raccolta dei pellegrini diretti a Gerusalemme.

Le misure di sicurezza sono state innalzate nel ghetto ebraico tranese in cui si trova la sinagoga Scolanova, come previsto dalle disposizioni diramate dal ministero dell’Interno.

Lo riporta l’Agenzia ANSA