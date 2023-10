Manfredonia. Si cerca uomo di 77 anni. “Scomparso oggi pomeriggio in zona Acquedotto”

Manfredonia – Ricerche in corso per ritrovare un uomo di 77 anni di Manfredonia scomparso dal pomeriggio.

“L’ultima volta l’ha telefonato mia nonna alle ore 15:30 – dice una parente a StatoQuotidiano.it – e ha detto che era prima l’Eurospin, poi nei pressi dell’Acquedotto Pugliese. Da lì in poi non sappiano più nulla, Non risponde al cellulare e non sappiamo dove sia, aveva una canottiera grigia e un pantaloncino blu. Probabilmente si è diretto verso le campagne per raccogliere la rucola. Siamo preoccupati“.

Per i fatti è stata presentata una denuncia alle forze dell’ordine.

Ricerche in corso.