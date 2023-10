Sesta camminata in rosa a Manfredonia: la partecipazione (FOTOGALLERY)

Sesta camminata in rosa a Manfredonia.

Domenica 8 ottobre appuntamento in Largo Diomede

raduno ore 09.30, partenza ore 10.

Percorso: Da Largo Diomede si percorrerà il Lungomare Nazario Sauro fino a Piazza Marconi, per poi dirigersi in Corso Manfredi da cui, costeggiando il Castello Svevo-Angioino, il corteo scenderà nuovamente sul lungomare in prossimità di Spiaggia Castello e della Statua di Re Manfredi, per poi concludersi in Largo Diomede dove si terrà l’evento di chiusura.

Torna la Camminata in Rosa di Manfredonia, emblema ormai consolidato della prevenzione del tumore al seno, con una edizione dedicata a Francesca Di Pierro, insegnante di sostegno prematuramente scomparsa a causa di questa patologia.

FOTOGALLERY ANTONIO BEVERELLI