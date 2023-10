Vitulano Drugstore Manfredonia fuori dalla Coppa Divisione a testa alta a Molfetta

Dopo un utile test della prima squadra venerdì 6 ottobre al PalaRigopiano contro l’Academy Pescara, è l’under 19 a rappresentare il Vitulano Drugstore Manfredonia in Coppa Divisione, sabato 7 ottobre al PalaPoli di Molfetta.

Una netta differenza di valori in campo: le Sefa Aquile Molfetta schierano una formazione composta prevalentemente da giocatori della prima squadra, potendo vantare di una rosa giovane e con una settimana di distanza dall’inizio del campionato. Le due squadre, però, venivano entrambe da una vittoria contro l’Essedi Maschito nel triangolare del primo turno (3-7 delle Aquile, 5-1 del Vitulano Drugstore) e i ragazzi di mister Martino Portovenero si sono giocati al massimo le loro possibilità con tanta fame di vittoria.

Il risultato di 5-1, guardando l’atteggiamento dei giovani, va preso con il sorriso e la consapevolezza di avere gioco e carattere, necessari per affrontare da settimana prossima il campionato under 19.

La prima frazione di gioco è bilanciata. Entrambe le squadre creano ed hanno importanti chance e al vantaggio dei padroni di casa con Clarelli risponde Dominick Manzella. Si va all’intervallo sul 2-1 molfettese grazie ad Hernandez ma la situazione è ancora aperta.

Nella ripresa emerge la qualità biancorossa (in maglia blu) e un uno-due di gol firmato De Gennaro e D’Agostino taglia le gambe ai sipontini. I biancocelesti in divisa verde acqua tentano anche il portiere di movimento per recuperare lo svantaggio, facendo emergere tanto coraggio, ma i tentativi sono vani e De Gennaro chiude l’incontro con la sua doppietta.

FORMAZIONI

Sefa Aquile Molfetta: Spadavecchia, Rafanelli (c), Botta, Hernandez, Prisciandaro, De Candia, Rella, De Gennaro, D’Agostino, Clarelli, Infantino. All. Vestito.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Palumbo (c), Ferri, Spera, Guerra, Galli, Papicchio, Ferrara, Berardinetti, Manzella, Colangelo, Pepe, Rizzi. All. Portovenero

AMMONIZIONI

Hernandez, Prisciandaro, Colangelo, Manzella, Clarelli

Salutata la Coppa Divisione, questo weekend ricorda al Vitulano Drugstore Manfredonia la necessità di tanto lavoro per raggiungere obiettivi ambiziosi. Sabato 14 la prima squadra sarà impegnata in una importante trasferta capitolina per affrontare la Lazio, mentre l’under 19 domenica 15 sarà ospite del Canosa per la prima giornata di campionato.

Comunicato e foto: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia